New social security contributions:
1.3 million workers will soon have less money
Last week, the federal government presented its two-year budget for 2027/2028, including an austerity package that will hit workers hard. What’s particularly frustrating is that the burden is by no means distributed evenly. While high earners will be asked to contribute moderately, low earners will be hit disproportionately hard. A recent calculation shows who can expect to lose how much in the future.
There are two sides to the problem. On the one hand, everyone with a gross income of up to 2,630 euros will have to pay more for unemployment insurance in the future. Until now, they have been subject to graduated, lower contribution rates. Starting in 2027, the standard rate of 2.95 percent will apply to new employment relationships. For existing employment relationships, the rate will be gradually increased over six years. Around one million employees are affected.
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