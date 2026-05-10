Mädchen (15) kollabiert bei Halbmarathon: Tot!

Durfte eigentlich nicht teilnehmen

Die Altersgrenze zur Teilnahme am Halbmarathon (eine Distanz von 21,09 Kilometern) lag bei 16 Jahren. „Unser System geht von dem Alter aus, das die Teilnehmer selbst angeben“, sagte Scheffer der Nachrichtenagentur ANP. Das Mädchen sei rund vier Kilometer vor dem Ziel zusammengebrochen. Das Wetter sei mild und nicht zu warm gewesen. Medizinische Hilfe sei sehr schnell vor Ort gewesen, die Helfer hätten das Mädchen aber nicht retten können.