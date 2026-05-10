Schock in Niederlande
Mädchen (15) kollabiert bei Halbmarathon: Tot!
Beim Marathon in der niederländischen Stadt Leiden ist ein 15 Jahre altes Mädchen gestorben. Die junge Sportlerin lief einen Halbmarathon, als sie plötzlich zusammenbrach und verstarb.
Noch vor Ort sei die Jugendliche medizinisch versorgt worden, teilten die Organisatoren mit. Sie habe aber nicht mehr gerettet werden können. Weshalb das Mädchen zusammenbrach, war zunächst nicht bekannt. „Das sind schreckliche Nachrichten, vor allem für die Familie, zu der dieses Mädchen gehörte“, sagte Tjeerd Scheffer vom Organisationsteam.
Große Bestürzung
Auch Leidens Bürgermeister Peter Heijkoop zeigte sich erschüttert: „Das ist eine unglaublich traurige Nachricht, die Bestürzung darüber ist groß. Als Vater, als Liebhaber des Laufsports und auch als Bürgermeister fühle ich enorm mit. Und mein Herz ist bei der Familie, die davon betroffen ist.“
Durfte eigentlich nicht teilnehmen
Die Altersgrenze zur Teilnahme am Halbmarathon (eine Distanz von 21,09 Kilometern) lag bei 16 Jahren. „Unser System geht von dem Alter aus, das die Teilnehmer selbst angeben“, sagte Scheffer der Nachrichtenagentur ANP. Das Mädchen sei rund vier Kilometer vor dem Ziel zusammengebrochen. Das Wetter sei mild und nicht zu warm gewesen. Medizinische Hilfe sei sehr schnell vor Ort gewesen, die Helfer hätten das Mädchen aber nicht retten können.
Nach dem tragischen Todesfall wurde ein Teil des Leiden-Marathons abgesagt. Die Veranstalter entschieden, den 10-Kilometer-Lauf sowie den Kidsrun nicht starten zu lassen. Teilnehmer, die bereits im Marathon oder Halbmarathon unterwegs waren, durften ihre Läufe jedoch beenden.
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