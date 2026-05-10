Hintergrund: Der tiefe Fall des August Wöginger

Noch am Tag vor den Schlussplädoyers im Postenschacher-Prozess in Linz wieselte er wie gewohnt durchs Hohe Haus. August „Gust“ Wöginger (51) hat dafür eine ganz persönliche Art der Fortbewegung entwickelt. Eine meist dicke Unterlagenmappe in der Linken, um die rechte Hand allzeit für einen kurzen freundlichen Händedruck im Vorbeigehen frei zu haben, durchstreift der ÖVP-Klubchef im Laufschritt die Parlamentsgänge. Es ist kurz vor Mittag, als sich Wöginger mit SPÖ-Spitzengewerkschafter Josef „Beppo“ Muchitsch in ein Besprechungskammerl hinter dem Plenarsaal zurückzieht.