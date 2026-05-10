St. Ruprecht: Auto krachte ungebremst in Baustelle

Am Sonntag wurden zwei Personen bei einem Unfall auf der B64 im steirischen Bezirk Weiz verletzt. Sie sind mit ihrem Fahrzeug aus unbekannter Ursache ungebremst in eine Baustelle gekracht.
Am Muttertag ereignete sich auf der B64 Höhe Wollsdorf (Bezirk Weiz) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Pkw durchbrach aus noch ungeklärter Ursache ungebremst die Baustellenabsicherung und krachte anschließend frontal in eine Brückenbaustelle.
Beifahrerin lebensgefährlich verletzt
Ersthelfer befreiten eine eingeklemmte Person und leisteten Erste Hilfe. Der Lenker des Fahrzeugs wurde unbestimmten Grades verletzt und in ein umliegendes Spital eingeliefert. Die Beifahrerin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Grazer LKH geflogen werden.
Die Kameraden der Feuerwehren St. Ruprecht an der Raab, Kühwiesen und Gleisdorf wurden gegen 11 Uhr mittags alarmiert. Sie unterstützten die Rettungsmaßnahmen, führten die Absicherung der Unfallstelle und Verkehrsregelung sowie die Fahrzeugbergung durch. Im Einsatz waren zudem das Rote Kreuz Weiz und ein Notarzt, der Notarzthubschrauber, die Polizei sowie ein Abschleppunternehmen.
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