St. Ruprecht: Auto krachte ungebremst in Baustelle

Die Kameraden der Feuerwehren St. Ruprecht an der Raab, Kühwiesen und Gleisdorf wurden gegen 11 Uhr mittags alarmiert. Sie unterstützten die Rettungsmaßnahmen, führten die Absicherung der Unfallstelle und Verkehrsregelung sowie die Fahrzeugbergung durch. Im Einsatz waren zudem das Rote Kreuz Weiz und ein Notarzt, der Notarzthubschrauber, die Polizei sowie ein Abschleppunternehmen.