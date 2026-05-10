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Polizei sucht Täter

Teelicht in Glasschale löste Waldbrand aus

Oberösterreich
10.05.2026 18:26
Rund 400 Quadratmeter Wald brannten ab, weil jemand ein Teelicht in einen Baumstumpf gestellt ...
Rund 400 Quadratmeter Wald brannten ab, weil jemand ein Teelicht in einen Baumstumpf gestellt hatte. Wer die zündende Idee hatte, würde auch die Polizei Bad Ischl brennend interessieren.(Bild: AFKDO BAD ISCHL , AFKDT BAD ISCHL)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Bei Löscharbeiten an einem Aussichtspunkt über St. Wolfgang wurden die Kameraden stutzig: Offenbar hatte jemand ein Teelicht in einer kleinen Glasschale – wie in der Kirche – in einen Baumstumpf gestellt. Laut Brandermittlern war die Kerze die Brandursache. Nun bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise.

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„Ich war mit dem Kommandant der Feuerwehr Wirling gerade im Feuerwehrhaus, als ein Kamerad außer Dienst von Rauch berichtete. Als wir uns fertigmachten, kam die offizielle Alarmierung“, berichtet Abschnittskommandant Andreas Limbacher.

Wer hatte die zündende Idee, hier ein Teelicht abzustellen? Das würde auch die Polizei Bad Ischl ...
Wer hatte die zündende Idee, hier ein Teelicht abzustellen? Das würde auch die Polizei Bad Ischl brennend interessieren.(Bild: AFKDO BAD ISCHL , AFKDT BAD ISCHL)
Das geborgene Corpus delicti
Das geborgene Corpus delicti(Bild: AFKDO BAD ISCHL , AFKDT BAD ISCHL)

Beliebter Aussichtspunkt
Der Brandort war ihm gut bekannt: „Das Feuer ist bei einem Aussichtspunkt im Wald hinter meinem Haus über dem Ortsteil Radau in St. Wolfgang ausgebrochen. Dort sitzen oft Wanderer und genießen die Aussicht, man kann aber auch mit einem Allradfahrzeug hinfahren“, so der Kommandant.

Je ein Löschhubschrauber aus Salzburg und Oberösterreich waren im Einsatz
Je ein Löschhubschrauber aus Salzburg und Oberösterreich waren im Einsatz(Bild: AFKDO BAD ISCHL , AFKDT BAD ISCHL)

Löschhubschrauber im Einsatz
Die Voraussicht der Kameraden machte sich bezahlt: „Dort in der Nähe entspringt der Radaubach. Schon vor einiger Zeit wurde dort für den Brandfall eine Stauvorrichtung gebaut, die uns bei den Löscharbeiten sehr zugutegekommen ist“, so Limbacher. Zusätzlich waren zwei Löschhubschrauber im Einsatz, die die zahlreichen Kräfte von fünf Feuerwehren am Boden unterstützten.

Wer stellte Kerze im Wald ab?
Dann wurden die Kameraden stutzig: „Beim Löschen haben wir ein Teelicht in einer kleinen Glasschale auf einem Baumstumpf gefunden“, so Limbacher. Brandermittlern zufolge hatte die Kerze tatsächlich den Brand entfacht. Wer am Freitagnachmittag beim Aussichtspunkt nahe dem Ursprung des Radaubaches etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der PI Bad Ischl unter 05 9133 4103 zu melden.

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