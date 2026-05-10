Teelicht in Glasschale löste Waldbrand aus

Wer stellte Kerze im Wald ab?

Dann wurden die Kameraden stutzig: „Beim Löschen haben wir ein Teelicht in einer kleinen Glasschale auf einem Baumstumpf gefunden“, so Limbacher. Brandermittlern zufolge hatte die Kerze tatsächlich den Brand entfacht. Wer am Freitagnachmittag beim Aussichtspunkt nahe dem Ursprung des Radaubaches etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der PI Bad Ischl unter 05 9133 4103 zu melden.