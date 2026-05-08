Austro-britischem Baby Einreise nach UK verweigert

Gesetz wurde im Februar verschärft

Grund für diese Fälle ist eine Verschärfung der britischen Einreisebestimmungen. Seit 25. Februar ist es britischen Doppelstaatsbürgern nicht mehr möglich, in das Vereinigte Königreich mit einem ausländischen Reisepass einzureisen. Stattdessen ist entweder ein britischer Reisepass oder eine digitale Berechtigungsbescheinigung vorzulegen, die mit ihrem ausländischen Reisepass verknüpft ist, schreibt die BBC. Diese Änderung wurde im Zuge der Einführung der elektronischen Reisegenehmigung (Electronic Travel Authorisation – ETA) vorgenommen. Aus dem österreichischen Außenministerium heißt es, das System funktioniere grundsätzlich gut. Es werde geraten, eine ETA auf gov.uk zu beantragen.