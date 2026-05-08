In Entenhausen wird es musikalisch

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Donald Duck und seine Neffen, die gemeinsam in ein Musical gehen. Nur Onkel Dagobert sieht die Sache zunächst kritisch, schließlich muss er den Theaterbesuch bezahlen. Doch schon auf dem Weg zum Musical, beginnen die Neffen zu staunen und sie träumen sofort von einer eigenen Musical-Bühne in Entenhausen. Am Theater angekommen gibt es für die Ducks erstmal eine spannende Backstage-Tour: Kostüme, Requisiten und Kulissen, alles Lebensecht.