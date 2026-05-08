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In Entenhausen wird es musikalisch

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08.05.2026 09:00
(Bild: ©2026 Egmont Ehapa Media/Disney , adobe stock)
Porträt von krone.at
Von krone.at

25 Jahre sind es mittlerweile, seit Disney sein Erfolgsmusical „Der König der Löwen“ basierend auf dem ikonischen Film auf die Musicalbühne gebracht hat. Zur Feier dieses Jubiläums hat auch das Lustige Taschenbuch (LTB) eine Sonderausgabe veröffentlicht, in der neben der spannenden Titelgeschichte „Tanz der Löwen“ auch Hintergründe zum Theater ergänzt werden. Die „Krone“ verlost hierzu eines von zehn Exemplaren. 

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Donald Duck und seine Neffen, die gemeinsam in ein Musical gehen. Nur Onkel Dagobert sieht die Sache zunächst kritisch, schließlich muss er den Theaterbesuch bezahlen. Doch schon auf dem Weg zum Musical, beginnen die Neffen zu staunen und sie träumen sofort von einer eigenen Musical-Bühne in Entenhausen. Am Theater angekommen gibt es für die Ducks erstmal eine spannende Backstage-Tour: Kostüme, Requisiten und Kulissen, alles Lebensecht.

(Bild: ©2026 Egmont Ehapa Media/Disney)

Donald Duck watschelt natürlich zielsicher ins Chaos und findet sich plötzlich auf der Showbühne wieder… Dagobert ist außer sich, doch als das Gesamtkunstwerk aus Gesang, Tanz, Schauspiel und Musik beginnt, entfaltet sich eine ganz besondere Magie, die auch den alten Griesgram verzaubert. Seit dem 21. April ist das LTB „Musical“ im Handel erhältlich. 

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum 25 Jahre Jubiläum des Musicals „Der König der Löwen“ eines von zehn Exemplaren von der Sonderausgabe des LTBs. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 12. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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