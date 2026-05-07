Verletzungsrisiko für Frauen 60 Prozent (!) höher

Zwei männliche Dummys, ein verfälschter weiblicher

Doch wieso sind die Unterschiede dann so krass? „Es wurde vor Jahrzehnten die Entscheidung getroffen, bei Crashtests nur drei Dummygrößen zu verwenden“, sagt Klug. Der große Mann, der mittlere Mann und die kleine Frau. „Die kleine Frau ist so zierlich, dass sie wenig weibliche Proportionen hat. Frauen sind aber keine kleinen Männer.“ 95 Prozent der Frauen sind größer und schwerer als die Referenz.