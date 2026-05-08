Abschied einer Legende: „Ich will nicht weinen“

„Ich will nicht weinen, aber ich bin ein sehr emotionaler Mensch“, blickt Sorda, der mehr Zeit für seine Familie haben möchte und deswegen zu Salzburgligist Puch wechseln wird, seinem letzten Auftritt entgegen. Seine Jahre in Maxglan werden ihm immer in Erinnerung bleiben: „Natürlich gab es auch schwierigere Tage, vor allem der letzte Herbst lief für mich nicht nach Wunsch. Aber insgesamt überwiegt natürlich das Positive und ich bin auch froh, dass ich heuer bewiesen habe, dass ich auch in der 2. Liga mithalten kann.“