Astronautin erklärt: So kann man am Mars überleben

Kindern, die denselben Traum wie Possnig hegen, rät die Astronautin: „Man muss das Abenteuer mögen und Risiken gut einschätzen können. Also ein paar Erfahrungen zu haben, wo man sich selbst herausfordert, an seine Grenzen geht und diese vielleicht auch überschreitet, ist gut. Aber am Ende ist es trotzdem extrem unwahrscheinlich, dass man wirklich Astronaut wird. Auch für mich war es nie wirklich realistisch, dass es funktionieren wird. Aber wenn man sein Leben so lebt und sich immer wieder selbst herausfordert, dann ist es interessant und dann ist es ein spannendes Leben, egal ob man am Ende auch Astronaut wird.“ Den Traum aufgeben darf man dennoch nie, das weiß die 38-Jährige. Denn obwohl ein Ausflug ins All wohl noch länger auf sich warten lässt, steht für die Astronautin fest: „Das ist und bleibt mein Ziel und großer Traum.“