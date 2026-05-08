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33 Alben vollgeklebt

Panini-Hype! Österreichs Pickerl-König gibt Tipps

Kärnten
08.05.2026 09:00
Sigi Möstl ist ein Sammler der ersten Stunde. 33 Alben seit 1970 sind vollgeklebt.
Sigi Möstl ist ein Sammler der ersten Stunde. 33 Alben seit 1970 sind vollgeklebt.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Vor einer Fußball-WM lebt lebt immer der Panini-Hype auf. Am Freitag kommt das neue Album heraus. Der Klagenfurter Sigi Möstl hat 33 Alben seit 1970 vollgeklebt. Taucht man bei Möstl ins Panini-Reich ein, findet man wahre Schätze. Nun hat der Profi Tipps für Sammler.

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Sigi Möstl stand als Laienschauspieler schon mit dem zweifachen Oscar-Gewinner Michael Douglas vor der Kamera. Auch bei den Panini-Sammelalben ist der Klagenfurter spitze. „Ich habe alle 33 Alben voll, die es seit der Weltmeisterschaft 1970 von teilnehmenden Herren- oder Damen-Nationalteams gibt. Viele Alben habe ich sogar doppelt. Allein für das Album der WM von Mexiko 1970 blättern Liebhaber bis zu 5500 Euro hin.“

Sammlerwert der Alben ist groß
Das erste Album liegt in einer Folie daheim im Schrank, sieht auch nach Jahrzehnten noch aus wie neu. „Auch der Geruch ist gut, damals gab es noch das bessere, alte Papier. Ich musste die Pickerl anfangs sogar mit dem Uhu einkleben, die Abziehbilder kamen erst später. Ich verkaufe aber kein einziges Album. Der Sammlerwert wäre riesig, obwohl die Alben seit 2006 wegen der großen Auflage etwas weniger wert sind“, erzählt Sigi.

Nie im Team, dennoch erhielt Möstl eigene Panini-Bilder.
Nie im Team, dennoch erhielt Möstl eigene Panini-Bilder.(Bild: Christian Tragner)

„Es ist bereits zu einer Tradition geworden, dass man bei großen Turnieren wie der WM in Amerika, Kanada und Mexiko die Bilder der Fußballstars sammelt.“ Das ist ein Stück Fußball-Kult. Sigi Möstl ist unbestritten der Pickerl-König Österreichs: „Es gibt zwei Arten der Panini-Alben. Eines mit Trading Cards, eines mit 980 kleineren Stickers.“

Auch heuer klebt Möstl schon fleißig, obwohl das offizielle Stickeralbum in Europa erst am Freitag offiziell erscheint. „Das mit den Trading Cards gibt es schon länger.“ Der Kellner hat auch ein spezielles Album in Amerika bestellt: „Das ist das schönste, das ich überhaupt habe.“ Dazu hat Möstl bei Panini 3000 Sticker geordert.

Am Freitag kommt das Panini-Album für die WM heraus.
Am Freitag kommt das Panini-Album für die WM heraus.(Bild: Reinhard Holl)

Viele Bilder haben Sammler mehrfach zu Hause, seltene Stücke dafür nicht. Weltweit werden ungefähr eine Milliarde Panini-Pickerl herausgegeben. Einen Profi wie Möstl kostet ein vollgeklebtes Album rund 400 Euro. Einen Normalverbraucher das Vielfache davon. „Ohne Tauschbörse geht sowieso nichts mehr“, sagt Möstl. Auch in der Schule kann getauscht werden. Er rät den Fußball-Fans, Sammelboxen zu bestellen. „Das macht ein volles Album billiger.“

Sigi ist spezieller Panini-Kunde, hat sogar zwei Bilder, auf denen er selbst abgebildet ist. „Dabei war ich ja nie in einem Teamkader.“

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Haaland-Fan mit 90.000 WM-Bildern
Möstl ist Fan des Norwegers Erling Haaland. „Norwegen, Österreich und Schottland sind heuer erstmals seit 1998 wieder bei einer WM.“ Ehemalige Teamspieler wie Martin Hinteregger oder Manny Pogatetz hat Sigi sogar persönlich kennengelernt.

Panini hat die Rechte noch für die nächsten drei Weltmeisterschaften, dann werden sie von Topps abgelöst. Jetzt bekommt der Klagenfurter, der auch großer „Star Wars“-Fan ist, Post aus der ganzen Welt. „Ich habe noch 90.000 Bilder von früheren Welt- oder Europameisterschaften zu Hause. Vor einer WM wird das Sammelfieber größer.“

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