Panini-Hype! Österreichs Pickerl-König gibt Tipps

Sammlerwert der Alben ist groß

Das erste Album liegt in einer Folie daheim im Schrank, sieht auch nach Jahrzehnten noch aus wie neu. „Auch der Geruch ist gut, damals gab es noch das bessere, alte Papier. Ich musste die Pickerl anfangs sogar mit dem Uhu einkleben, die Abziehbilder kamen erst später. Ich verkaufe aber kein einziges Album. Der Sammlerwert wäre riesig, obwohl die Alben seit 2006 wegen der großen Auflage etwas weniger wert sind“, erzählt Sigi.