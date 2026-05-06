Durstige Wälder und Felder: „Uns geht Futter aus!“

„Habe so etwas noch nie erlebt“

Selbst Josef Eschenauer hatte in 39 Jahren als Bauer noch nie mit solch einer lang anhaltenden Trockenheit im Frühjahr zu kämpfen. „Meine Rinder kann ich nur kurz auf der Weide lassen, weil die innerhalb kürzester Zeit abgegrast ist. Auch das Wintergetreide ist extrem schwach. Normalerweise nimmt es die Feuchtigkeit des Winters mit – aber auch diese blieb aus. Aktuell hat das Getreide eine Höhe von 45 Zentimeter. Normal wäre 80 Zentimeter!“