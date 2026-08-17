Voitsbär, Grillzange und Urlaubsgrüße aus Döbling

Fanartikel lassen die Herzen von Fußball-Anhängern höher schlagen. Dabei gilt: Je schriller und ausgefallener, desto besser. Wer jedoch glaubt, dass nur im Oberhaus die Auswahl an Merchandising vielfältig ist, liegt falsch. Die „Krone“ durchstöberte die Fanshops der Zweitligisten – und fand dabei einige Schmankerln.
Allen voran auf der Hohen Warte. Wo man bei der Vienna Badeschlapfen und Regenmäntel erwerben oder Urlaubsgrüße versenden kann. Der Döblinger Traditionsverein hat nämlich eine eigene Postkarte und einen Stressball.
Den wird die kriselnde Admira heuer vermutlich gut gebrauchen können. Im urigen Container-Shop der Südstädter gibt’s ebenso viele Kuriositäten, werden etwa Kaffee-Bohnen und Tabs angeboten. Schwarzmalen vor den Toren Wiens. „Nichts Neues“, denkt sich der Fan.
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