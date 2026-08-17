Alle gegen einen, nur Wunsch bleibt wohl unerfüllt

Schon jede Menge Highlights und Aufreger boten die ersten drei Runden der österreichischen Fußball-Bundesliga. Auch wenn es noch früh ist: Die Linzer werden auch diese Saison das Maß der Dinge sein – zumindest drei Teams könnten ihnen das Leben schwer machen.
Die Favoriten vorne weg, 50 Tore in 16 Matches und auch einige Junge im Blickfeld – der Liga-Start macht Lust auf mehr und zeigt: Der Titel führt über den Meister! Der LASK ist das Team, das es zu schlagen gilt, die Linzer sind eingespielt, holten in souveränem Stil die neun Punkte.
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