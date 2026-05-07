Die „faulen Eier“ erhielten eine Frischzellenkur

Wo seit Jahrzehnten das Abwasser von Linz und den umliegenden Gemeinden ankommt, wird im Stillen Schwerstarbeit geleistet. Die Kläranlage – von manchen liebevoll, von anderen ehrfürchtig „die faulen Eier“ genannt – ist ein echtes Arbeitstier. Nicht nur oberirdisch wurde Hand angelegt. Tief unter der Donau, dort wo man sie weder sieht noch riecht, erneuerten Spezialisten den gewaltigen Abwassertunnel, durch den ein Großteil des Linzer Abwassers zur Kläranlage strömt. Alte Rohre raus, neue Hightech‑Leitungen rein – damit auch künftig alles sicher und sauber ans Ziel kommt.