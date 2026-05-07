Duftende Schönheit und zarter Gruß zum Muttertag

Als Topping machen sich die Veilchen besonders hübsch auf Muffins in Herzform. Dafür bereiten Sie einen einfachen Rührteig aus 250 Gramm Butter, 250 Gramm Zucker, fünf Eiern, 250 Gramm Mehl und einem Schuss Milch (oder Rum) sowie einer Messerspitze Backpulver vor und backen diesen in Herzförmchen. Wichtig: Lassen Sie die Küchlein gut auskühlen. Danach lässt sich eine feine Glasur – vielleicht sogar aus Veilchensirup mit Staubzucker angerührt – auf der Oberfläche anbringen. Am Schluss werden die kandierten Veilchen auf den Muffins drapiert (siehe Fotos links). Das Ergebnis? Kleine Herzensbotschaften zum Vernaschen! Da wird nicht nur der Gaumen, sondern auch das Mutterherz ganz weich.