Duftende Schönheit und zarter Gruß zum Muttertag

Der Muttertag nähert sich mit großen Schritten und wie immer stellen sich viele die Frage: „Welche Blumen sollen werden?“ Leise, beständig und mit einer natürlichen Eleganz – für Gartenprofi Patrizia Haslinger ist das Veilchen die perfekte Blume für Mamas.
Es gehört zu den ersten kleinen Blüten des Jahres – man könnte es glatt übersehen, wäre da nicht dieser betörende Duft. Unwillkürlich bleibt man stehen um ihn „einzufangen“. Bei vielen weckt der Duft von Veilchen schöne Erinnerungen an Begebenheiten oder liebe Menschen. Das macht diese Blume auch zum feinen Begleiter für den Muttertag: eine leise, ehrliche Geste, die ganz tief von Herzen kommt.
Ursprünglich aus dem Mittelmeerraum
Das echte Duftveilchen heißt botanisch Viola odorata. Nicht zu verwechseln mit Hornveilchen oder auch dem Ackerstiefmütterchen. Ursprünglich im Mittelmeerraum beheimatet, hat sich das Duftveilchen längst in unseren Breiten etabliert. Schon seit der Antike wird es geschätzt – als Zier- und Heilpflanze und nicht zuletzt wegen seines Duftes. Im 19. Jahrhundert erlebte es sogar eine kleine Hochblüte, etwa in der Parfümherstellung und Gartenkultur.
Sehr unkompliziert
Im Garten zeigt sich das Veilchen unkompliziert. Es wächst niedrig, meist nur zehn bis fünfzehn Zentimeter hoch, bildet mit seinen Ausläufern dichte Teppiche, ist dabei aber keineswegs invasiv. Es fühlt sich an halbschattigen Standorten wohl – etwa unter Sträuchern oder am Gehölzrand, zudem unterdrückt es lästige Beikräuter. Seine herzförmigen Blätter bleiben oft im Winter erhalten und setzen einen Kontrast zu den Blüten.
Besuchen Sie mit Ihrer Mama den preisgekrönten Schaugarten von Herzensgärtnerin Patrizia Haslinger und genießen Sie dabei hausgemachte Mehlspeisen. Termine: 23. und 24. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Adresse: Weinberg 17, 4625 Offenhausen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Unkostenbeitrag: 8 Euro, für Kinder bis 10 Jahre ist der Eintritt kostenlos.
Diese erscheinen bereits im März und April. Klassisch in Veilchenblau, aber je nach Sorte auch in Weiß oder Rosa. Ihr Duft wird oft als beruhigend beschrieben – eine Eigenschaft, die dem Veilchen auch in der Naturheilkunde Bedeutung verliehen hat. Gleichzeitig ist es eine wichtige frühe Nahrungsquelle für Insekten.
Hübsch und essbar
Was viele überrascht: das Veilchen ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern auch vielseitig verwendbar. Seine Blüten sind essbar – ich verwende sie für Sirup, kandierte Veilchen und für das legendäre Veilcheneis, dem schon Kaiserin Elisabeth nicht widerstehen konnte!
Pflege braucht das Duftveilchen kaum. Ist der Standort passend – also nicht zu trocken und eher schattig, darf es sich meist selbst überlassen bleiben. Es breitet sich von alleine aus (etwa mithilfe von Ameisen) und taucht mitunter an überraschenden Stellen im Garten wieder auf.
Vielleicht liegt genau darin sein Reiz: Das Veilchen ist keine Blume, die sich in den Vordergrund drängt. Es ist einfach da – leise, beständig und mit einer natürlichen Eleganz, die gerade in ihrer Schlichtheit berührt. Und daher wie gemacht für unsere wunderbaren Mütter!
Muffins in Herzform
Wenn Sie dem Muttertag noch ein kleines, süßes Krönchen aufsetzen möchten, dann probieren Sie es doch mit kandierten Veilchen – ganz einfach gemacht und mit großer Wirkung.
Die zarten Veilchenblüten werden vorsichtig mit leicht aufgeschlagenem Eiweiß bepinselt und mit Kristallzucker bestreut. Dann heißt’s: Geduld haben. Über Nacht trocknen lassen – und schon haben Sie süße Kostbarkeiten. Alternativ können Sie übrigens auch Hornveilchen verwenden.
Als Topping machen sich die Veilchen besonders hübsch auf Muffins in Herzform. Dafür bereiten Sie einen einfachen Rührteig aus 250 Gramm Butter, 250 Gramm Zucker, fünf Eiern, 250 Gramm Mehl und einem Schuss Milch (oder Rum) sowie einer Messerspitze Backpulver vor und backen diesen in Herzförmchen. Wichtig: Lassen Sie die Küchlein gut auskühlen. Danach lässt sich eine feine Glasur – vielleicht sogar aus Veilchensirup mit Staubzucker angerührt – auf der Oberfläche anbringen. Am Schluss werden die kandierten Veilchen auf den Muffins drapiert (siehe Fotos links). Das Ergebnis? Kleine Herzensbotschaften zum Vernaschen! Da wird nicht nur der Gaumen, sondern auch das Mutterherz ganz weich.
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