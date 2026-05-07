Lenzing fuhr Produktionslinien temporär herunter

Risiken durch Nahostkonflikt

Im laufenden Jahr will Lenzing die Transformation weiter vorantreiben „um zusätzliche Kostenpotenziale zu heben sowie die Umsatz- und Margengenerierung weiter zu verbessern“, schreibt das Unternehmen. Die anhaltende Unsicherheit lasse aber keine konkrete Prognose zu. Risiken würden sich vor allem aus dem Nahostkonflikt ergeben. Dieser habe bereits zu steigenden Energie- und Rohstoffpreisen beigetragen und werde voraussichtlich zu höheren Inflationserwartungen sowie restriktiveren finanziellen Rahmenbedingungen führen.