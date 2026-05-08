Mann bot Drogen an und drohte mit einer Pistole

Jugendliche sollten Geld überweisen

Da sie noch immer nichts kaufen wollten, forderte der Mann die Jugendlichen mit gezogener Schreckschusspistole auf, ihre Geldbörsen zu öffnen. Sie übergaben ihm dann geringe Mengen Bargeld, womit sich der 23-Jährige aber nicht zufriedengab. Er forderte die Gruppe dann auf, ihm Geld zu überweisen. Erst als einer der Jugendlichen dem Mann sagte, dass die Polizei bereits alarmiert worden sei, ergriff dieser die Flucht.