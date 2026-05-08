Mann bot Drogen an und drohte mit einer Pistole

Wilde Szenen am sonst recht ruhigen Seebahnhof in Gmunden. Ein vorerst unbekannter Mann bot einer Gruppe Jugendlicher Drogen an. Als die ablehnten, forderte er Geld von ihnen und bedrohte sie mit einer Schreckschusspistole. Der 23-jährige Täter wurde später verhaftet.
Die zehn Jugendlichen, alle aus dem Bezirk Gmunden, trafen sich bereits am 29. April am Areal des Seebahnhofes in Gmunden. Plötzlich tauchte ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden auf und bot ihnen mehrfach Suchtgift zum Kauf an. Obwohl die Gruppe angab, nichts kaufen zu wollen, stellte der Mann den jungen Männern nach und zog letztlich eine Pistole aus seiner Jackentasche.
Jugendliche sollten Geld überweisen
Da sie noch immer nichts kaufen wollten, forderte der Mann die Jugendlichen mit gezogener Schreckschusspistole auf, ihre Geldbörsen zu öffnen. Sie übergaben ihm dann geringe Mengen Bargeld, womit sich der 23-Jährige aber nicht zufriedengab. Er forderte die Gruppe dann auf, ihm Geld zu überweisen. Erst als einer der Jugendlichen dem Mann sagte, dass die Polizei bereits alarmiert worden sei, ergriff dieser die Flucht.
Aufrechtes Waffenverbot
Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der 23-Jährige unweit des Tatortes festgenommen werden. Gegen den Mann bestand bereits ein behördliches Waffenverbot. Er wurde mehrfach angezeigt und in die Justizanstalt Wels überstellt.
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