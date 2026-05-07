Auf Elektroroller frontal mit Lastwagen kollidiert

Ein 43-jähriger Slowake aus Innerschwand fuhr am Mittwoch gegen 13:15 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Freilandstraße B 151 von Maierhof kommend in Richtung Mondsee. Er dürfte unmittelbar vor dem Ortsanfang von Loibichl den Linksabbiegestreifen befahren haben. Zur selben Zeit fuhr ein 44-Jähriger, ebenfalls aus Innerschwand, mit einem Lastkraftwagen im Ortsgebiet von Loibichl auf der B 151 in entgegengesetzter Fahrtrichtung.