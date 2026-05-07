Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwer verletzt

Auf Elektroroller frontal mit Lastwagen kollidiert

Oberösterreich
07.05.2026 10:30
Der 43-Jährige wurde schwer verletzt ins Spital geflogen (Symbolbild)
Der 43-Jährige wurde schwer verletzt ins Spital geflogen (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Als ein Lastwagenfahrer beim Mondsee einem Absperrgitter am Straßenrand auswich, kollidierte er in der Fahrbahnmitte mit dem Lenker eines Elektrorollers. Der trug keinen Helm und wurde mit schweren Verletzungen nach Salzburg ins Landeskrankenhaus geflogen. 

0 Kommentare

Ein 43-jähriger Slowake aus Innerschwand fuhr am Mittwoch gegen 13:15 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Freilandstraße B 151 von Maierhof kommend in Richtung Mondsee. Er dürfte unmittelbar vor dem Ortsanfang von Loibichl den Linksabbiegestreifen befahren haben. Zur selben Zeit fuhr ein 44-Jähriger, ebenfalls aus Innerschwand, mit einem Lastkraftwagen im Ortsgebiet von Loibichl auf der B 151 in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Crash bei Ausweichmanöver
Kurz vor dem Ortsende fuhr der 43-Jährige nach links in Richtung Fahrbahnmitte, um einem am rechten Fahrstreifen aufgestellten Scherengitter auszuweichen. Dabei kam es etwa in der Straßenmitte zu einer Frontalkollision mit dem entgegenkommenden E-Scooter-Lenker, welcher durch den Anprall zu Boden geschleudert wurde.

Trug keinen Helm 
Der 43-Jährige trug keinen Helm und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Salzburg geflogen. Ein mit dem 44-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
07.05.2026 10:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
125.972 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
120.978 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Österreich
Rattengift und Auto am Wolfgangsee sichergestellt
110.864 mal gelesen
Trügerische Idylle: Der dreifache Familienvater Pavel S. (39) wurde am Samstag in St. Gilgen ...
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1003 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
725 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
724 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Mehr Oberösterreich
Schwer verletzt
Auf Elektroroller frontal mit Lastwagen kollidiert
Kläranlage erstrahlt
Die „faulen Eier“ erhielten eine Frischzellenkur
Alkolenker verletzt
Betrunken mit Transporter in Bachbett gefahren
Jetzt Tickets sichern!
Spitzensport und gelebte Tradition bei LGCT Vienna
Krebs kam zurück
Leonie (12) braucht dringend Stammzellenspender
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf