Auf Elektroroller frontal mit Lastwagen kollidiert

Als ein Lastwagenfahrer beim Mondsee einem Absperrgitter am Straßenrand auswich, kollidierte er in der Fahrbahnmitte mit dem Lenker eines Elektrorollers. Der trug keinen Helm und wurde mit schweren Verletzungen nach Salzburg ins Landeskrankenhaus geflogen.
Ein 43-jähriger Slowake aus Innerschwand fuhr am Mittwoch gegen 13:15 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Freilandstraße B 151 von Maierhof kommend in Richtung Mondsee. Er dürfte unmittelbar vor dem Ortsanfang von Loibichl den Linksabbiegestreifen befahren haben. Zur selben Zeit fuhr ein 44-Jähriger, ebenfalls aus Innerschwand, mit einem Lastkraftwagen im Ortsgebiet von Loibichl auf der B 151 in entgegengesetzter Fahrtrichtung.
Crash bei Ausweichmanöver
Kurz vor dem Ortsende fuhr der 43-Jährige nach links in Richtung Fahrbahnmitte, um einem am rechten Fahrstreifen aufgestellten Scherengitter auszuweichen. Dabei kam es etwa in der Straßenmitte zu einer Frontalkollision mit dem entgegenkommenden E-Scooter-Lenker, welcher durch den Anprall zu Boden geschleudert wurde.
Trug keinen Helm
Der 43-Jährige trug keinen Helm und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Salzburg geflogen. Ein mit dem 44-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.