EU-Kommission ist „Totengräber der Agrarpolitik“

Ex-Kommissar Hahn stellt sich hinter von der Leyen

Der ehemalige EU-Budgetkommissar Johannes Hahn rückt zur Verteidigung seines ehemaligen Arbeitgebers aus. Man habe nun zwei Jahre Zeit, um den Vorschlag zu diskutieren. Man sollte aber grundsätzlich an dem „gut strukturierten Plan“ festhalten, so Hahn. Der Ex-Kommissar geht davon aus, dass die Grundstruktur sowie die in dem Vorschlag enthaltene deutliche Vereinfachung und Reduzierung der Programme, der europäische Mehrwert und das mehr an Flexibilität auch erhalten bleibe, „und dass wir massiv in die Wettbewerbsfähigkeit investieren“. Man müsse dies auch aus der Perspektive der Antragsteller, etwa Unternehmen, sehen.