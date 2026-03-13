Bewohner: „Das Leid in Gaza geht jeden Tag weiter“

Die Menschen wünschten sich „Stabilität und eine Chance, ihr Leben wieder aufzubauen“, sagte Ahmed Al-Masri aus der Stadt Gaza. Seit dem 10. Oktober 2025 gilt im Gazastreifen offiziell eine Waffenruhe, die israelische Armee hat sich aus etwa der Hälfte des Gebiets zurückgezogen. Seither bleiben laut den Bewohnerinnen und Bewohnern zwar die großen Bombardements aus, allerdings halten die Aktivitäten der israelischen Armee weiter an. Luftangriffe, Artilleriebeschuss und begrenzte Bodeneinsätze wurden vor allem im Zentrum und Osten des Küstenstreifens fortgesetzt.