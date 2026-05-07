Hantavirus: Verstorbene bereisten mehrere Länder

Eine möglicherweise infizierte Deutsche ist nun zur Untersuchung nach Düsseldorf gebracht worden. Die Einsatzkräfte trügen Spezialanzüge, um sich vor einer Ansteckung zu schützen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Zustand der ehemaligen Passagierin sei „stabil“, sie zeige derzeit keine Symptome einer Infektion. Am Mittwochvormittag waren bereits drei weitere Menschen im Hafen der kapverdischen Hauptstadt Praia von Bord geholt worden. Dabei handelt es sich um zwei Besatzungsmitglieder aus Großbritannien und den Niederlanden, die laut dem Kreuzfahrtveranstalter Oceanwide Expeditions schwer erkrankt sind, sowie um eine Kontaktperson der Deutschen, die am 2. Mai auf dem Schiff starb.