Mobbing-Affäre: Erhebungen sind abgeschlossen

Ein Spitzenbeamter der Landespolizeidirektion Steiermark soll, wie die „Krone“ und APA in gemeinsamer Recherche ans Tageslicht brachten, eine Abteilungsleiterin jahrelang schikaniert haben. Unter anderem soll er die Frau ausspioniert, über sie vor anderen geschimpft und ihr verboten haben, an der Beerdigung einer Kollegin teilzunehmen – sie solle stattdessen „ihre Aufgaben erledigen“. Die Frau hat schlussendlich in 43 Punkten Disziplinaranzeige gegen den Beamten, der schon einmal disziplinär belangt worden war, erstattet.