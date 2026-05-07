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Wie es dazu kam!

Heidi Klum macht jetzt Brathendl-Chips! Echt wahr!

Society International
07.05.2026 08:59
Bei der OMR in Hamburg (links) stellte sie gemeinsam mit Hündchen „Fritz“ ihr neues Projekt vor: ...
Bei der OMR in Hamburg (links) stellte sie gemeinsam mit Hündchen „Fritz“ ihr neues Projekt vor: Heidi Klum bringt ihre eigenen Hendl-Flavour-Chips auf den Markt.(Bild: Krone KREATIV/APA-Images / Action Press / Clemens Niehaus, funny-frisch)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Jetzt wird’s richtig crunchy! Model-Mama Heidi Klum (52) bringt gemeinsam mit Snack-Gigant funny-frisch ihre eigenen Chips auf den Markt – und nicht irgendwelch, sonder solche, die sie immer schon haben wollte: mit Brathähnchen-Geschmack, extra knusprig und komplett vegan!

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Die große Überraschung platzte jetzt auf der OMR in Hamburg. Dort lüftete Heidi in Begleitung von Hündchen „Fritz“ das Geheimnis, das monatelang unter Verschluss gehalten wurde: Ab August gibt’s „funny-frisch Chipsfrisch Brathähnchen-Style by Heidi Klum“ im Handel.

Und warum macht Heidi jetzt Chips? 
Wir verraten es! Weil sie GENERVT war „Ich habe jahrelang nach den besten Chicken-Chips gesucht – aber nichts hat mich wirklich überzeugt. Also habe ich sie einfach selbst gemacht“, verrät das Supermodel.

Typisch Heidi: Wenn’s die perfekten Chips nicht gibt, erfindet sie sie eben selbst.

Klum bringt ihre ganz persönliche Knabberfantasie in die Regale: Brathähnchen-Geschmack, super ...
Klum bringt ihre ganz persönliche Knabberfantasie in die Regale: Brathähnchen-Geschmack, super crispy, null Tier drin.(Bild: APA-Images / Action Press / Clemens Niehaus)

Was kommt als Nächstes? Schnitzel-Glam Deluxe?
Das Ergebnis soll laut Klum genau so schmecken, wie sie es immer wollte: „Richtig knusprig und mit Röstaroma.“ Sexy Snack-Ansage inklusive!

Die neuen Chips setzen auf deftigen Geschmack ohne Fleisch – vegan, würzig und mit ordentlich Crunch. Preis für die 130-Gramm-Packung: schlanke 1,99 Euro.

Auch funny-frisch feiert die Promi-Kooperation als echtes Kult-Duo. Marketing-Chefin Vana Knöpfel schwärmt: „Heidi Klum und funny-frisch sind Ikonen der deutschen Popkultur.“

Und das soll erst der Anfang sein! Die Zusammenarbeit ist langfristig geplant – weitere Überraschungen inklusive. 

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Kein „Pause“-Knopf bei Heidi
Heidi Klum erobert jetzt nicht nur Laufstege und TV-Bildschirme, sondern auch die Snack-Regale. 

Man hat wirklich das Gefühl, diese Frau kennt kein „Pause“-Knöpfchen. Bevor sie für zwei Tage nach Deutschland jettete, um ihre neuen Chips vorzustellen, hat sie sich mal eben ein Traumhaus auf der Luxusinsel St. Barth gegönnt, in New York den 22. Geburtstag von Tochter Leni gefeiert und sich als lebende Marmorstatue über den roten Teppich der Met Gala bewegt. Heidi im Vollgas-Modus – wie immer.

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