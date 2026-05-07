Heidi Klum macht jetzt Brathendl-Chips! Echt wahr!

Man hat wirklich das Gefühl, diese Frau kennt kein „Pause“-Knöpfchen. Bevor sie für zwei Tage nach Deutschland jettete, um ihre neuen Chips vorzustellen, hat sie sich mal eben ein Traumhaus auf der Luxusinsel St. Barth gegönnt, in New York den 22. Geburtstag von Tochter Leni gefeiert und sich als lebende Marmorstatue über den roten Teppich der Met Gala bewegt. Heidi im Vollgas-Modus – wie immer.