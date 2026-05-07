Mega-Malheur! Engels muss um ESC-Auftritt bangen

Deutschlands ESC-Starterin Sarah Engels ist endlich in Wien gelandet – und musste dort gleich einen Riesenschock erleben. Denn ausgerechnet ihr Koffer mit den Bühnen-Outfits ging auf der Reise verloren. Muss die Sängerin jetzt um ihren Auftritt beim Song Contest bangen?
Am Mittwoch landete Sarah Engels, die heuer mit ihrem Song „Fire“ Deutschland beim Song Contest vertreten wird, in Wien. Und obwohl der Empfang am Flughafen herzlich war, überschattete ein Mega-Malheur der Fluglinie die Vorfreude auf die nächsten Tage.
Koffer mit ESC-Kostümen ist weg!
Denn wie die 33-Jährige in ihren Instagram-Storys verriet, finde die Fluglinie ihren Koffer „mit sämtlichen Kostümen und Outfits für den Eurovision Song Contest nicht mehr“. Ein riesengroßer Schock!
Selbst im Hotel sei sie auf ihr fehlendes Gepäckstück bereits angesprochen worden, plauderte Engels weiter aus. „Ich habe ja auch nichts hochzubringen, weil mein Koffer ist ja nicht da.“
Wie es mit ihrem Auftritt weitergeht, das weiß die Sängerin momentan selbst nicht so genau. „Also wenn ich dann im Schlafanzug auftrete, nehmt es mir nicht übel“, erklärte Engels mit einer gehörigen Portion Galgenhumor. Für die erste Probe auf der ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle sei aber wohl mal Improvisation angesagt.
Song soll vor allem Frauen erreichen
Sarah Engels steigt mit dem Song „Fire“ für Deutschland in den ESC-Ring. „Ich möchte damit so viele Frauen wie möglich erreichen und sie dazu ermutigen, sie selbst zu sein“, sagte sie vor einigen Wochen im Rahmen der ESC-Preparty „Eurovision in Concert“ in Amsterdam.
Der Song drehe sich um eine persönliche Erfahrung von ihr, erklärte Engels. „Er hat zwar einen positiven Charakter, aber es geht vor allem darum, vielleicht gerade als Frau das innere Feuer in sich wiederzufinden. Oft verlieren wir uns selbst in Gedanken und Zweifeln, die wir haben“, sagte sie.
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