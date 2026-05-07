Mega-Malheur! Engels muss um ESC-Auftritt bangen

Wie es mit ihrem Auftritt weitergeht, das weiß die Sängerin momentan selbst nicht so genau. „Also wenn ich dann im Schlafanzug auftrete, nehmt es mir nicht übel“, erklärte Engels mit einer gehörigen Portion Galgenhumor. Für die erste Probe auf der ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle sei aber wohl mal Improvisation angesagt.

Song soll vor allem Frauen erreichen

Sarah Engels steigt mit dem Song „Fire“ für Deutschland in den ESC-Ring. „Ich möchte damit so viele Frauen wie möglich erreichen und sie dazu ermutigen, sie selbst zu sein“, sagte sie vor einigen Wochen im Rahmen der ESC-Preparty „Eurovision in Concert“ in Amsterdam.