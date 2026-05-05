Kylie schockt mit Nippel-Korsett, Klum als Statue

Die Met Gala ist nicht nur ein gesellschaftliches Großereignis, sondern vor allem eine Benefizveranstaltung: Die Einnahmen fließen vollständig in das Kostüm-Institut und sichern dessen Jahresbudget. Damit bleibt der „Met Ball“ das, was er seit Jahrzehnten ist – eine einzigartige Verbindung aus Mode, Kunst und Mäzenatentum.