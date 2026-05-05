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Bilder der Met Gala

Kylie schockt mit Nippel-Korsett, Klum als Statue

Society International
05.05.2026 05:50
Met Gala 2026: Kylie Jenner schockiert im Nippel-Korsett, Kim Kardashian wird zur Bronze-Göttin ...
Met Gala 2026: Kylie Jenner schockiert im Nippel-Korsett, Kim Kardashian wird zur Bronze-Göttin und Heidi Klum kam als Marmorstatue(Bild: Krone KREATIV/AFP/JAMIE MCCARTHY, AP/Evan Agostini, EPA/SARAH YENESEL)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Met Gala 2026: Kylie Jenner provoziert mit einem Nippel-Korsett. Kim Kardashian erscheint wie eine Göttin aus Metall. Und Heidi Klum? Die kommt als täuschend echte Marmorstatue. Hier sind die spektakulärsten Looks der „Party des Jahres“ im Metropolitan Museum of Art in New York.  

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Kylie Jenner lieferte bei der starbesetzten Met Gala im Metropolitan Museum in New York einen der Auftritte, über die an diesem Abend am meisten gesprochen wurde – und das trotz einer Konkurrenz, die wirklich alles gab.

11.000 Stunden Handarbeit
In einer aufwendig gefertigten Kreation des Modehauses Schiaparelli setzte sie auf ein hautfarbenes Korsett mit den ikonischen „Faux Nipples“ – ein Design, das bewusst mit Wahrnehmung und Provokation spielte.

Kylie Jenner im Schiaparelli-Look
Kylie Jenner im Schiaparelli-Look(Bild: AFP/JAMIE MCCARTHY)
Schwester Kendall Jenner erschien in einer „ähnlichen“ Kreation von Zac Posen mit Nippe-BH
Schwester Kendall Jenner erschien in einer „ähnlichen“ Kreation von Zac Posen mit Nippe-BH(Bild: AP/Evan Agostini)

Dazu kombinierte sie einen voluminösen Satin-Rock, der den Eindruck erweckte, als würde sie das Kleid gerade ausziehen. Ihre Schwester Kendall erschien in einer abgewandelten Form ihres Looks von Zac Posen und ließ „nur“ eine Seite eines Nippel-BHs hervorblitzen. 

Kardashian als lebende Bronze-Skulptur
Ihre Schwester Kim Kardashian schlug eine völlig andere Richtung ein und verwandelte sich in eine lebendige Skulptur.

Kardashian in einem Korsett des Künstlers Alan Jones
Kardashian in einem Korsett des Künstlers Alan Jones(Bild: AFP/MIKE COPPOLA)

In Zusammenarbeit mit Künstler Alan Jones präsentierte sie einen Bronze-Brustpanzer, inspiriert von Kunstwerken der 1960er-Jahre. Der metallische Look, kombiniert mit einem gewagten Rockschnitt, ließ sie wie eine moderne Göttin erscheinen. 

Klum als antike Marmorstatue
Bei Heidi Klum musste man überlegen, ob sie das Event nicht mit einer ihrer Halloween-Partys verwechselt hat. Denn sie erschien als täuschend echte antike Statue. 

Heidi Klum bei der Met Gala 2026
Heidi Klum bei der Met Gala 2026(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Graue Körperbemalung, feine Prothesen und ein steinartig modellierter „Schleier“ verliehen ihr eine fast unheimliche Präsenz. „Ich sehe hart aus, aber ich bin weich“, kommentierte die 52-Jährige ihr Outfit. Die Idee dazu sei ihr bei einem Besuch im Metropolitan Museum gekommen.

Bad Bunny als alter Mann, Perry mit Maske
Der Sänger Bad Bunny war auf dem gelb-grünen Teppich mit Blumendekoration als älterer Mann verkleidet, die Sängerin Janelle Monaé trug ein Kleid aus Moos und Kabeln, ihre Kollegin Katy Perry eine Art Roboter-Maske. Aus dem Kleid von Ski-Star Eileen Gu schwebten Seifenblasen heraus.

Sänger Bad Bunny
Sänger Bad Bunny(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Janelle Monaé
Janelle Monaé(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Katy Perry
Katy Perry(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Katy Perry
Katy Perry(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Eileen Gu
Eileen Gu(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Beyoncé im Strass-Skelett
Beyoncé wurde von Ehemann Jay‑Z und Tochter Blue Ivy begleitet. Ihr Look, entworfen von Olivier Rousteing, war ein echtes Statement: ein glitzerndes Strass‑Skelett, das sich wie eine zweite Haut über ihren Körper legte, kombiniert mit einer dramatischen Federschleppe, die bei jeder Bewegung für maximalen Glamour sorgte.

Jay-Z, Beyonce und Blue Ivy
Jay-Z, Beyonce und Blue Ivy(Bild: EPA/SARAH YENESEL)

Rihanna erschien in einem spektakulären Kleid aus handgeformter, gewebter Herzoginseide mit recycelten Metallfäden – verziert mit über 115.000 Kristallperlen, antiken Juwelen und Ketten. Allein die Stickerei verschlang 1.380 Stunden. 

Rihanna and A$AP Rocky
Rihanna and A$AP Rocky(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Beyonce
Beyonce(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Nicole Kidman und Tochter Sunday Rose Kidman Urban
Nicole Kidman und Tochter Sunday Rose Kidman Urban(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Blake Lively
Blake Lively(Bild: AFP/MIKE COPPOLA)
Madonna
Madonna(Bild: AP/Evan Agostini)
Teyana Taylor a
Teyana Taylor a(Bild: AP/Evan Agostini)
Skepta
Skepta(Bild: AFP/MIKE COPPOLA)
Hunter Schafer
Hunter Schafer(Bild: AP/Evan Agostini)
María Zardoya
María Zardoya(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Cardi B
Cardi B(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Devyn Garcia
Devyn Garcia(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Sabine Getty
Sabine Getty(Bild: AP/Evan Agostini)
Blackpink-Star Lisa
Blackpink-Star Lisa(Bild: EPA/SARAH YENESEL)

Worum es eigentlich geht
Die Met Gala – offiziell das „Costume Institute Benefit“ – gilt seit der Ära von Anna Wintour als das wichtigste Mode-Event weltweit.

Jahr für Jahr verwandelt sich das Metropolitan Museum of Art am ersten Montag im Mai in eine Bühne für spektakuläre Looks, auf die sich Stars und Designer monatelang vorbereiten.

Nicole Kidman, Lauren Sánchez Bezos, Anna Wintour
Nicole Kidman, Lauren Sánchez Bezos, Anna Wintour(Bild: EPA/SARAH YENESEL)

Bezos als Geldgeber
Mitfinanziert und mitausgerichtet wurde die Veranstaltung in diesem Jahr von Amazon-Gründer Jeff Bezos und seiner Ehefrau Lauren Sánchez Bezos, die sich allerdings alleine auf dem gelb-grünen Teppich zeigte.

Lauren Sánchez Bezos
Lauren Sánchez Bezos(Bild: EPA/SARAH YENESEL)

Unterstützt wurden sie von einer hochkarätigen Riege an Co-Hosts, darunter Beyoncé, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Lena Dunham sowie Venus Williams.

Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Doja Cat
Doja Cat(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Zoë Kravitz
Zoë Kravitz(Bild: AFP/MIKE COPPOLA)

Im Mittelpunkt des Abends stand die Eröffnung der Ausstellung „Costume Art“, begleitet vom Dresscode „Mode ist Kunst“.

Bilder der Ausstellung:

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Fotos

Die Met Gala ist nicht nur ein gesellschaftliches Großereignis, sondern vor allem eine Benefizveranstaltung: Die Einnahmen fließen vollständig in das Kostüm-Institut und sichern dessen Jahresbudget. Damit bleibt der „Met Ball“ das, was er seit Jahrzehnten ist – eine einzigartige Verbindung aus Mode, Kunst und Mäzenatentum.

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