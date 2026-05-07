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Jane Fondas emotionaler Abschied von Ted Turner

Society International
07.05.2026 08:00
Jane Fonda nahm auf Instagram mit bewegenden Worten Abschied von ihrem Ex-Ehemann und ...
Jane Fonda nahm auf Instagram mit bewegenden Worten Abschied von ihrem Ex-Ehemann und CNN-Gründer Ted Turner.(Bild: AP/Jason DeCrow)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Ich liebte Ted von ganzem Herzen.“ Mit emotionalen Worten verabschiedete sich Jane Fonda jetzt in einem Instagram-Tribut von Ted Turner. Die Hollywood-Legende war von 1991 bis 2001 mit dem CNN-Gründer verheiratet, und der Tod des 87-Jährige hat sie tief getroffen.

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Die 88-Jährige begann damit, welcher Gedanke ihr als Erstes in Bezug auf ihren Ex-Mann in den Kopf geschossen kam: „Ted fegte in mein Leben – ein glorreicher, umwerfender, zutiefst romantischer, draufgängerischer Pirat – und seitdem war ich nie wieder dieselbe.“

Mit diesem Foto und bewegenden Zeilen verabschiedete sich Jane Fonda auf Instagram von ihrem Ex-Mann Ted Turner:

„Er gab mir Selbstvertrauen“
Die Schauspielerin enthüllte, dass der Medienmogul sie an seiner Seite „wirklich gebraucht“ habe. Was für sie diese Ehe so besonders für sie gemacht hat: „Mich hatte zuvor noch nie ein Mann spüren lassen, dass er mich braucht.“ Vor allem sei Turner nicht irgendein Mensch gewesen: „Er war der Gründer von CNN und Turner Classic Movies, der als größter Segler der Welt den America’s Cup gewonnen hatte.“

Es war Turner, der ihr geholfen habe, an sich selbst zu glauben: „Er gab mir Selbstvertrauen und ich glaube, ich habe ihm das zurückgegeben.“ Männer wie Ted seien eigentlich dazu erzogen worden, keine Bedürftigkeit und Verletzlichkeit zu zeigen. Dass ihr damaliger Mann dazu in der Lage war, „war meiner Meinung nach Teds größte Stärke“.

Nebenbei habe Turner mit seinem „brillanten Geist und überwältigenden Sinn für Humor“ ihr von der „Jagd“ bis hin zu „Business und Strategie“ unheimlich viele Dinge beigebracht. „Er war zudem der wettbewerbsorientierteste Mensch, dem ich je begegnet bin – direkt nach Katharine Hepburn“, erinnert sich Jane Fonda.

„Ich sehe ihn jetzt im Himmel“
Die Fitness-Ikone fuhr fort: „Ich sehe ihn jetzt im Himmel – umgeben von all den Wildtieren, die er vor dem Aussterben bewahrt hat.“

Jane Fonda und Ted Turner waren von 1991 bis 2001 verheiratet. Die Schauspielerin nannte den ...
Jane Fonda und Ted Turner waren von 1991 bis 2001 verheiratet. Die Schauspielerin nannte den CNN-Gründer gerne ihren „Lieblings-Ex-Mann“.(Bild: AFP/PASCAL PAVANI)

Mit Blick auf seine Kinder Laura, Teddy, Rhett, Beau und Jennie erklärte die Aktivistin: „Fünf talentierte und komplexe Kinder, deren Stiefmutter ich sein durfte, haben ihn überlebt.“ Um dann zu scherzen: „Wenn es schon kompliziert war, mit ihm verheiratet zu sein, dann stellt euch vor, wie kompliziert es war, sein Kind zu sein.“

Sie endete mit: „Ruhe in Frieden, liebster Ted. Du wurdest geliebt und wirst unvergessen bleiben.“

„Lieblings-Ex-Mann“
Die Schauspielerin und Turner hatten nach ihrer Scheidung ein gutes Verhältnis miteinander gehabt. Fonda bezeichnete ihn in Interviews gerne auch als „meinen Lieblings-Ex-Mann“.

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Nachdem Turner 2018 seine Diagnose Lewy-Körper-Demenz öffentlich gemacht hatte – eine neurologischen Erkrankung, die Demenz und Muskelabbau verursacht – gestand Fonda sogar bei CNN ein: „Ich werde niemals jemanden so lieben, wie ich ihn liebe.“

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