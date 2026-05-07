Jane Fondas emotionaler Abschied von Ted Turner

„Er gab mir Selbstvertrauen“

Die Schauspielerin enthüllte, dass der Medienmogul sie an seiner Seite „wirklich gebraucht“ habe. Was für sie diese Ehe so besonders für sie gemacht hat: „Mich hatte zuvor noch nie ein Mann spüren lassen, dass er mich braucht.“ Vor allem sei Turner nicht irgendein Mensch gewesen: „Er war der Gründer von CNN und Turner Classic Movies, der als größter Segler der Welt den America’s Cup gewonnen hatte.“