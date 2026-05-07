Bettler erbitten Hilfe – und stehlen dann Geld

46.000 Euro erbeutet

Abgesehen haben es die professionellen Diebe, die laut den Ermittlern aus dem Bettlermilieu stammen, vorwiegend auf alleinstehende Pensionisten. Die Masche ist stets dieselbe: „Die Kriminellen sprechen ältere Bewohner am Eingang oder im Garten an, bitten um ein Getränk, eine Kleinigkeit zum Essen oder eine Beschäftigung“, geht aus den Ermittlungsakten hervor: „Sobald die Fremden im Haus sind, lenkt ein Täter das Opfer in einem Zimmer geschickt ab, während sich die Komplizen davonschleichen und die anderen Räume gezielt nach Geld sowie Wertgegenständen durchstöbern.“ Mit diesem Trick erbeuteten die Täter in acht Monaten mehr als 46.000 Euro.