Autokino lässt ab Samstag wieder Filme flimmern

Das Autokino wurde schon in den 1930er-Jahren in den USA eingeführt – in den 1960er-Jahren wurde es zum Kult – bis es schließlich auch in Österreich beliebt wurde. Es war praktisch, weil die ganze Familie schauen konnte, und zugleich romantisch, weil die Jugend dort einen Ort der Zuflucht fand.

Das Autokino in Groß-Enzersdorf musste 2015 kurzerhand schließen, ehe es 2020 ein Revival erlebte.