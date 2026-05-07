Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sonntag im Originalton

Autokino lässt ab Samstag wieder Filme flimmern

Niederösterreich
07.05.2026 05:00
Rosarote Abendsonne über den Autodächern – erst nach Sonneruntergang kann der Film beginnen – ...
Rosarote Abendsonne über den Autodächern – erst nach Sonneruntergang kann der Film beginnen – weil bei Tageslicht auf der Leinwand kaum was zu sehen wäre.(Bild: Anna Kindlmann, Krone KREATIV)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Ab diesem Samstag hat das „Autokino Wien“ in Groß-Enzersdorf (Niederösterreich) wieder offen. Das Programm kann man aber auch ohne Auto genießen.

0 Kommentare

In den späten 1960er-Jahren öffnete nahe bei Wien Österreichs erstes Autokino seine Pforten. Das „Autokino Wien“, das eigentlich in Groß-Enzersdorf im NÖ-Bezirk Gänserndorf liegt, gibt es auch heute noch. Aber erst die Pandemie hauchte dem Autokino paradoxerweise wieder neues Leben ein. „Weil man im Auto sitzt, konnte ein Sicherheitsabstand eingehalten werden“, sagt Markus Cepuder, der mit Co-Betreiber Hannes Schwarzecker nach dem ersten Lockdown den Betrieb übernahm.

An lauwarmen Sommerwochenenden rollen Jahr für Jahr seitdem Dutzende Autos an. Heuer wurde das Programm nun sogar ausgeweitet. Im Vorjahr waren laut den Besitzern wieder 80 Prozent der Vorstellungen ausverkauft. Das „Überbleibsel“ der Pandemie bleibt den Groß-Enzersdorfern demnach noch länger erhalten. Popcorn und Getränke, die bis zum Auto gebracht werden, verleihen dem Besuch einen zusätzlichen Retro-Anstrich.

„Drive in“-Kino

Das Autokino wurde schon in den 1930er-Jahren in den USA eingeführt – in den 1960er-Jahren wurde es zum Kult – bis es schließlich auch in Österreich beliebt wurde. Es war praktisch, weil die ganze Familie schauen konnte, und zugleich romantisch, weil die Jugend dort einen Ort der Zuflucht fand. 

Das Autokino in Groß-Enzersdorf musste 2015 kurzerhand schließen, ehe es 2020 ein Revival erlebte. 

50 Filmnächte geplant
„Zusätzlich zu den gewohnten Samstagen öffnet das Kino ab Juli auch wieder am Freitag und am Sonntag“, freut sich Cepuder. Am Sonntag sollen Filme im Originalton gespielt werden. Unter der Woche werden die gigantischen Leinwände und die Parkplätze immer vorbereitet für das Wochenende. Ob sie auch ein Programm unter der Woche bringen wollen, überlegen die Besitzer noch. Das Einzige, was dem Kino manchmal im Weg steht, ist ein Gewitter. 

Eröffnungsfeier am Samstag
Diesen Samstag zischen auf dem Gelände auch die Korken, wenn mit DJ-Musik offiziell der 2026er-Saison-Start gefeiert wird. Los geht es mit brandneuen Filmen. „Zoomania 2“, das Historien-Drama „Nürnberg“ und der „Super Mario Galaxy Film“ stehen auf dem Programm. Zwischendurch werden immer wieder Filmklassiker gezeigt. Romantik ist wohl ebenso immer garantiert, denn die Filme starten alle „ungefähr 40 Minuten nach Sonnenuntergang“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
07.05.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
125.485 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
120.771 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Österreich
Rattengift und Auto am Wolfgangsee sichergestellt
109.225 mal gelesen
Trügerische Idylle: Der dreifache Familienvater Pavel S. (39) wurde am Samstag in St. Gilgen ...
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
724 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Innenpolitik
„Schwarze Pädagogik“: Kinder-NGO empört über Kickl
722 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl ist bei seiner 1.-Mai-Kundgebung in Linz seinem Ruf als ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
721 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf