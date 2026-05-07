Autokino lässt ab Samstag wieder Filme flimmern

Ab diesem Samstag hat das „Autokino Wien“ in Groß-Enzersdorf (Niederösterreich) wieder offen. Das Programm kann man aber auch ohne Auto genießen.
In den späten 1960er-Jahren öffnete nahe bei Wien Österreichs erstes Autokino seine Pforten. Das „Autokino Wien“, das eigentlich in Groß-Enzersdorf im NÖ-Bezirk Gänserndorf liegt, gibt es auch heute noch. Aber erst die Pandemie hauchte dem Autokino paradoxerweise wieder neues Leben ein. „Weil man im Auto sitzt, konnte ein Sicherheitsabstand eingehalten werden“, sagt Markus Cepuder, der mit Co-Betreiber Hannes Schwarzecker nach dem ersten Lockdown den Betrieb übernahm.
An lauwarmen Sommerwochenenden rollen Jahr für Jahr seitdem Dutzende Autos an. Heuer wurde das Programm nun sogar ausgeweitet. Im Vorjahr waren laut den Besitzern wieder 80 Prozent der Vorstellungen ausverkauft. Das „Überbleibsel“ der Pandemie bleibt den Groß-Enzersdorfern demnach noch länger erhalten. Popcorn und Getränke, die bis zum Auto gebracht werden, verleihen dem Besuch einen zusätzlichen Retro-Anstrich.
Das Autokino wurde schon in den 1930er-Jahren in den USA eingeführt – in den 1960er-Jahren wurde es zum Kult – bis es schließlich auch in Österreich beliebt wurde. Es war praktisch, weil die ganze Familie schauen konnte, und zugleich romantisch, weil die Jugend dort einen Ort der Zuflucht fand.
Das Autokino in Groß-Enzersdorf musste 2015 kurzerhand schließen, ehe es 2020 ein Revival erlebte.
50 Filmnächte geplant
„Zusätzlich zu den gewohnten Samstagen öffnet das Kino ab Juli auch wieder am Freitag und am Sonntag“, freut sich Cepuder. Am Sonntag sollen Filme im Originalton gespielt werden. Unter der Woche werden die gigantischen Leinwände und die Parkplätze immer vorbereitet für das Wochenende. Ob sie auch ein Programm unter der Woche bringen wollen, überlegen die Besitzer noch. Das Einzige, was dem Kino manchmal im Weg steht, ist ein Gewitter.
Eröffnungsfeier am Samstag
Diesen Samstag zischen auf dem Gelände auch die Korken, wenn mit DJ-Musik offiziell der 2026er-Saison-Start gefeiert wird. Los geht es mit brandneuen Filmen. „Zoomania 2“, das Historien-Drama „Nürnberg“ und der „Super Mario Galaxy Film“ stehen auf dem Programm. Zwischendurch werden immer wieder Filmklassiker gezeigt. Romantik ist wohl ebenso immer garantiert, denn die Filme starten alle „ungefähr 40 Minuten nach Sonnenuntergang“.
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