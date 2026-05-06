Nicht nur Sonnenschein beim Thema Photovoltaik

Wahlkampfstart?

Stimmt nicht, sagen SPÖ-Klubchef Markus Rauchbauer und Toth-Kanyak. Bei den damaligen Abstimmungen sei es um die Pachtverträge und Vermietung gegangen, nicht um die Anlage selbst. Man habe damals dagegen gestimmt, weil zu wenig Angebote für die Vergabe eingeholt worden seien, so Rauchbauer. Die PV-Anlage auf der Schule fordere man hingegen schon seit 2022. Toth-Kanyak übt wiederum Kritik an der ÖVP: „Anscheinend ist der Wahlkampf bereits eröffnet.“