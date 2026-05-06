Schüler mit Top-Leistungen bei Biologie-Wettbewerb

Erfolg für das BORG Güssing: Bei der BIologie-Challenge landeten zwei Schüler an der Spitze. Sowohl Theorie als auch Praxis waren dabei gefragt.
Schüler aus dem ganzen Land traten wieder zum Wettbewerb an. Neben anspruchsvollen theoretischen Prüfungen waren bei der Biologie-Challenge auch praktische Aufgaben wie Mikroskopie, Sezieren und die Analyse biologischer Strukturen zu absolvieren.
Die Schüler des BORG Güssing zeigten einmal mehr Spitzenleistungen: Jonas Krutzler sicherte sich den 1. Platz, knapp gefolgt von Emma Mittl auf dem 2. Platz. „Die Kombination aus fundiertem Fachwissen, praktischer Kompetenz und wissenschaftlichem Denken zeigte einmal mehr die hohe Qualität der Ausbildung“, freute sich auch Direktor Robert Antoni. Im naturwissenschaftlichen Zweig werde gezielt auf die Förderung interessierter und talentierter Schüler gesetzt. Ein besonderer Fokus liegt auf einer intensiven Ausbildung in den biologischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen, die eine Grundlage für ein späteres Medizinstudium sowie für Berufe in diesem Bereich bieten.
Die Biologie-Challenge stellt dabei ein zentrales Element dieser Förderung dar. „Sie verbindet theoretisches Wissen mit praktischen Fertigkeiten und ermöglicht den Teilnehmern, sich frühzeitig auf akademische und berufliche Anforderungen im naturwissenschaftlich-medizinischen vorzubereiten“, erklärte Antoni.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.