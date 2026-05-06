Schüler mit Top-Leistungen bei Biologie-Wettbewerb

Die Schüler des BORG Güssing zeigten einmal mehr Spitzenleistungen: Jonas Krutzler sicherte sich den 1. Platz, knapp gefolgt von Emma Mittl auf dem 2. Platz. „Die Kombination aus fundiertem Fachwissen, praktischer Kompetenz und wissenschaftlichem Denken zeigte einmal mehr die hohe Qualität der Ausbildung“, freute sich auch Direktor Robert Antoni. Im naturwissenschaftlichen Zweig werde gezielt auf die Förderung interessierter und talentierter Schüler gesetzt. Ein besonderer Fokus liegt auf einer intensiven Ausbildung in den biologischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen, die eine Grundlage für ein späteres Medizinstudium sowie für Berufe in diesem Bereich bieten.