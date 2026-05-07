Olympiateilnehmer Herzog wechselt das Terrain

Er zeichnet künftig „für die Planung und Trainingssteuerung des heimischen Weltcupteams verantwortlich“, wie der Skiverband publizierte. Auch die Cheftrainerbesetzung wurde mit Markus Fischer (Damen) und Felian Schubert (Herren) bestätigt. Letzterer ist ein Newcomer, soll aber in ersten Gesprächen überzeugt haben. Als „Co“ steht Fischer Hannes Kuppelwieser zur Verfügung, jener von Schubert ist offen.