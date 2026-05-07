SPÖ sieht „Rot“ bei Aus für Notarzt-Stützpunkte

ÖVP: „SPÖ ist zuständig“

Nicht viel von einer solchen Ampelregelung, welche die SPÖ im nächsten Landtag beantragen will, hält man bei der ÖVP. „Dieser Vorschlag zeigt Hergovichs Hang zum Populismus“, lautet die Diagnose von ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner. Für die Umsetzung von Ersatzstrukturen im Rettungswesen sei einzig und allein SPÖ-Landesrätin Eva Prischl zuständig. Zauners Tipp an den SPÖ-Vorsitzenden: „Aufgabe in der Landesregierung ist es, Verantwortung zu übernehmen. Und nicht, sich wegzuducken!“