Er wird doch keinen pinken Gust gebraucht haben?

Spott muss sich Loacker freilich gefallen lassen. War es doch der feine Herr von den NEOS, der von seinem Parlamentsplatzerl aus jahrelang die für ihre brachiale Wirtschaftspolitik und deshalb als „Eiserne Lady“ bekannte Margaret Thatcher stolz als Idol vor sich hergetragen hat. Für sich selbst zieht Loacker ein komfortables Leben den Strapazen des Neoliberalismus vor. Eh verständlich, aber man darf schon die Nase rümpfen.