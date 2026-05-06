Pensionist (70) mit Fahrrad von Lkw erfasst: Tot!

Es war wohl ein kleiner Moment der Unachtsamkeit, der einen 70-jährigen Pensionisten am Mittwoch im Burgenland das Leben kostete. Obwohl er vorschriftsmäßig auf einem Radweg unterwegs gewesen war, kam es zu einem fatalen Crash mit einem Lastkraftwagen.
Zu dem tragischen Verkehrsunfall kam es zur Mittagszeit in Purbach am Neusiedler See. Der 70-jährige Pensionist war mit seinem Fahrrad auf einem Radweg im Industriegebiet unterwegs, als er beim Kreuzen der Straße mit einem Lastkraftwagen kollidierte.
Ein First Responder leitete umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Auch Polizei, Rettung, ein Notarzthubschrauber, ein Kriseninterventionsteam und die Feuerwehren Purbach und Donnerskirchen waren prompt zur Stelle. Dennoch kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Warum es zu dem tödlichen Zusammenprall mit dem Lkw kam, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.