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Drama im Burgenland

Pensionist (70) mit Fahrrad von Lkw erfasst: Tot!

Burgenland
06.05.2026 18:06
Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Mittwoch in Purbach am Neusiedler See.
Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Mittwoch in Purbach am Neusiedler See.(Bild: BFKDO EU/Rene Fasching)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Es war wohl ein kleiner Moment der Unachtsamkeit, der einen 70-jährigen Pensionisten am Mittwoch im Burgenland das Leben kostete. Obwohl er vorschriftsmäßig auf einem Radweg unterwegs gewesen war, kam es zu einem fatalen Crash mit einem Lastkraftwagen. 

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Zu dem tragischen Verkehrsunfall kam es zur Mittagszeit in Purbach am Neusiedler See. Der 70-jährige Pensionist war mit seinem Fahrrad auf einem Radweg im Industriegebiet unterwegs, als er beim Kreuzen der Straße mit einem Lastkraftwagen kollidierte.

Auch für die Blaulichtorganisationen war der Einsatz belastend.
Auch für die Blaulichtorganisationen war der Einsatz belastend.(Bild: BFKDO EU/Rene Fasching)

Ein First Responder leitete umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Auch Polizei, Rettung, ein Notarzthubschrauber, ein Kriseninterventionsteam und die Feuerwehren Purbach und Donnerskirchen waren prompt zur Stelle. Dennoch kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Warum es zu dem tödlichen Zusammenprall mit dem Lkw kam, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

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