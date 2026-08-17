Zumindest war er grundehrlich: „Ich hab´ übersehen, wie schnell ich gefahren bin“, meinte ein erst 19-jähriger Raser in Perg zu Polizisten, die ihn auf der B3 gestoppt hatten. Tempo 166 hatte das Radar angezeigt – der Führerschein ist weg.
In der Nacht zum Montag kontrollierten Polizisten bei Perg auf der B3 mittels Lasermessgerät die Einhaltung des 100-km/h-Limits. Dabei wurde kurz vor Mitternacht ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 166 km/h gemessen.
Junger Raser ließ sich stoppen
Der VW wurde daraufhin angehalten und der Lenker einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Lenker handelte es sich um einen 19-Jährigen aus Perg, der offen zugab, nicht auf den Tachometer geschaut zu haben.
Auto abgestellt
Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung wurde dem 19-Jährigen der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Lenker wird bei der Bezirkshauptmannschaft Perg angezeigt.
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