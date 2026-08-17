Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Junger Raser:

„Hab´übersehen, wie schnell ich gefahren bin“

Oberösterreich
17.08.2026 08:49
Der junge Raser geriet in Perg ins Visier eines Radar-Polizisten
Der junge Raser geriet in Perg ins Visier eines Radar-Polizisten(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Zumindest war er grundehrlich: „Ich hab´ übersehen, wie schnell ich gefahren bin“, meinte ein erst 19-jähriger Raser in Perg zu Polizisten, die ihn auf der B3 gestoppt hatten. Tempo 166 hatte das Radar angezeigt – der Führerschein ist weg.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In der Nacht zum Montag kontrollierten Polizisten bei Perg auf der B3 mittels Lasermessgerät die Einhaltung des 100-km/h-Limits. Dabei wurde kurz vor Mitternacht ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 166 km/h gemessen.

Junger Raser ließ sich stoppen
Der VW wurde daraufhin angehalten und der Lenker einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Lenker handelte es sich um einen 19-Jährigen aus Perg, der offen zugab, nicht auf den Tachometer geschaut zu haben.

Auto abgestellt
Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung wurde dem 19-Jährigen der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Lenker wird bei der Bezirkshauptmannschaft Perg angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
17.08.2026 08:49
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
95.784 mal gelesen
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Niederösterreich
Brand im Föhrenwald: 250 Menschen evakuiert
93.424 mal gelesen
Es brennt erneut im Föhrenwald
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
88.083 mal gelesen
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
2467 mal kommentiert
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Wien
Streit über das Glas Leitungswasser im Wirtshaus
1079 mal kommentiert
Um das kostenlose Leitungswasser beim Wirt ist eine Diskussion entbrannt.
Innenpolitik
Gemeinden geht Wasser aus, doch es fehlt Überblick
674 mal kommentiert
Die Trockenheit bringt lokale Versorgungssysteme an ihre Grenzen, schon 111 Gemeinden müssen ...
Mehr Oberösterreich
Junger Raser:
„Hab´übersehen, wie schnell ich gefahren bin“
Krone Plus Logo
Dürre zeigt Problem
Es gibt eine große Förderlücke beim Wasser
Sport Tv Logo
Celtic geschwächt
Vorteil für den LASK: Rot-Schock nach 975 Tagen
Krone Plus Logo
Nach Messerattacke
„Der Thomas hat wie ein richtiger Held gehandelt“
Mann schwer verletzt
Unfallserie am Sonntag forderte Rettungskräfte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine