Nach Kündigung: Kurdirektor zieht vor Gericht

Ex-Bürgermeister als Beteiligter im Verfahren

Auch weitere Punkte im Vertrag könnten strittig sein. In diesem Zusammenhang soll ein früherer Bürgermeister im Verfahren eine Rolle spielen. Klarheit soll nun vor Gericht geschaffen werden: Am 11. Mai findet die erste Tagsatzung am Arbeits- und Sozialgericht statt. Dabei wird zu klären sein, wie lange das Vertragsverhältnis tatsächlich gilt. Geht es nach der rechtlichen Einschätzung von Senningers Anwalt, würde der Beschluss der Kurkommission nicht den zugrunde liegenden Vertragsbestimmungen entsprechen.“