Aus einem fensterlosen Raum auf den Snooker-Thron

Snooker hat einen neuen Superstar. Mit erst 22 Jahren krönte sich Wu Yize zum zweitjüngsten Weltmeister der Geschichte. Und, da sind sich selbst seine Rivalen sicher, es werden noch manche Titel folgen. Denn der Chinese verschiebt die Grenzen dessen, was auf dem Billardtisch bisher möglich schien.
Verwirrt hielt er im Stoß inne. Wurde er etwa ausgebuht? Warum? In diesen Momenten hatte Wu Yize in seinen ersten Spielen im legendären Crucible Theatre von Sheffield mit seinen Emotionen zu kämpfen. Erst hinterher wurde er aufgeklärt, dass es sich nicht um „Buh“-Rufe handelte, sondern dass das Publikum vor Begeisterung über sein Spiel, seinen Nachnamen schrie. Eben Wu.
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