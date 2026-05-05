Aus einem fensterlosen Raum auf den Snooker-Thron

Verwirrt hielt er im Stoß inne. Wurde er etwa ausgebuht? Warum? In diesen Momenten hatte Wu Yize in seinen ersten Spielen im legendären Crucible Theatre von Sheffield mit seinen Emotionen zu kämpfen. Erst hinterher wurde er aufgeklärt, dass es sich nicht um „Buh“-Rufe handelte, sondern dass das Publikum vor Begeisterung über sein Spiel, seinen Nachnamen schrie. Eben Wu.