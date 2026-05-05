„Im Unterhaus ist zu viel Geld im Spiel“

Der Hintergrund dieser Reform liegt für den BFV auf der Hand. Mehr Regionalität, weniger Auf- und Abstiegsdruck und zwangsläufig eine niedrigere Legionärsquote. Durch weniger sportlichen Existenzdruck erhofft man sich ein Umdenken bei den Klubs – weg vom kurzfristigen Erfolg. Anstatt Geld für teure Legionäre auszugeben, die Kohle nachhaltig in den Nachwuchs stecken. Denn der Dorn im Auge des heutigen Amateurbereichs ist klar: Alles dreht sich nur noch um die Marie! „Im Unterhaus ist viel zu viel Geld im Spiel. Der finanzielle Aspekt darf nicht der entscheidende Faktor sein“, weiß der BFV-Boss. „Wir haben junge Menschen im Land die mit Herz kicken, aber aufhören, weil sie in der eigenen Ortschaft nicht weiterkommen. Da lieber auf teure Legionäre gesetzt wird. Das kann nicht der richtige Weg sein.“