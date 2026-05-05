ÖVP-Logik: Warum ER der neue starke Mann ist

Zu viele zentrale Posten aus der schwächsten Landespartei

Ottenschläger, der die längste Zeit als Favorit gegolten hatte, ist Wiener. Da auch Marchetti aus der Bundeshauptstadt ist, wären das wohl zu viele zentrale Posten in Hand der aktuell schwächsten Landespartei (9,6 Prozent). Gegen Strasser soll sich der ÖAAB, der mit dem zurückgetretenen Wöginger den Posten bisher innehatte, gestemmt haben. Gödl, der sowohl beim ÖAAB als auch beim Bauernbund ist, war damit der perfekte Kompromisskandidat.