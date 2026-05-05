Olympia-Silberner: „Neue Reise“ nach Rauswurf

Schwache Saison

Der Slalom-Spezialist war in der Saison 2025/26 nie wirklich in Fahrt gekommen – Platz 15 im Adelboden-Slalom vom 11. Jänner war das beste Ergebnis gewesen. In Levi, Alta Badia und Wengen hatte er sich nicht einmal für den zweiten Durchgang qualifiziert. Mit Völkl soll es nun wieder bergauf gehen.