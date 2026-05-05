Olympia-Silberner: „Neue Reise“ nach Rauswurf

Er will es noch einmal wissen! Nach seinem Rauswurf aus dem Schweizer Ski-Kader setzt Ramon Zenhäusern, Slalom-Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018, auf eine neue Skimarke.
Der 34-Jährige, der Rossignol den Rücken kehrte, vertraut ab sofort den Skiern von Völkl.
„Mein innerer Tiger brüllt vor Aufregung am Start dieser neuen Reise“, schreibt Zenhäusern via Instagram. „Meine neue Saison steckt voller Möglichkeiten und Optimismus. Und mein Herz ist voller Freude!“
Schwache Saison
Der Slalom-Spezialist war in der Saison 2025/26 nie wirklich in Fahrt gekommen – Platz 15 im Adelboden-Slalom vom 11. Jänner war das beste Ergebnis gewesen. In Levi, Alta Badia und Wengen hatte er sich nicht einmal für den zweiten Durchgang qualifiziert. Mit Völkl soll es nun wieder bergauf gehen.
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