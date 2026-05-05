Postlerin steckte sich fremden Klimabonus ein

Die Post bringt allen was – oder in diesem konkreten Fall auch nicht. Eine 51-jährige Postlerin soll zwischen September 2023 und Oktober 2024 in insgesamt vier Fällen den Klimabonus fremder Menschen eingesteckt haben. Sie soll dazu die RSa-Zustellung der damals sehr beliebten Gutscheine selbstständig mit unleserlicher Unterschrift signiert haben.