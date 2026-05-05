Postlerin steckte sich fremden Klimabonus ein

Ein Schöffengericht musste sich am Dienstagvormittag mit einer 51-jährigen Postlerin beschäftigen. Die Frau soll gleich in vier Fällen den Klimabonus fremder Menschen eingestreift haben und ihre Unterschrift gefälscht haben. Sie wurde zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt.
Die Post bringt allen was – oder in diesem konkreten Fall auch nicht. Eine 51-jährige Postlerin soll zwischen September 2023 und Oktober 2024 in insgesamt vier Fällen den Klimabonus fremder Menschen eingesteckt haben. Sie soll dazu die RSa-Zustellung der damals sehr beliebten Gutscheine selbstständig mit unleserlicher Unterschrift signiert haben.
Wegen Missbrauchs der Amtsgewalt musste sich die Frau deshalb am Dienstag vor einem Schöffengericht in Linz verantworten. Das bereits rechtskräftige Urteil für die ehemalige Postlerin lautet: sechs Monate bedingte Haft.
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