3:0-Erfolg! Österreich steht im WM-Achtelfinale

Österreichs Tischtennis-Männer-Nationalteam steht bei der Team-WM wie vor zwei Jahren im Achtelfinale.
Robert Gardos, Daniel Habesohn und Andreas Levenko feierten am Dienstag in der Londoner Wembley Arena über Indien einen 3:0-Erfolg, wobei sie als Weltranglisten-21. als leichter Außenseiter in das Duell mit den zwölftplatzierten Asiaten gegangen waren. Um das Viertelfinale geht es gegen die klar favorisierten Südkoreaner, diese gaben beim 3:0 über die Slowakei zwei Sätze ab.
Die Schlüsselpartie gegen die Inder war die erste, in der sich Gardos gegen Manush Shah nach Satzrückstand und zwei abgewehrten Matchbällen mit seiner ersten Chance den Sieg zum 3:2 (-6,7,3,-8,11) gesichert hatte. Danach fegten Habesohn über Manav Thakkar mit 3:0 (7,5,6) und Levenko über Sathiyan Gnansekaran mit 3:0 (5,8,9) hinweg. Indien war wie die Österreicher in der Gruppenphase unbesiegt geblieben. Das hat Südkorea zwar nicht geschafft, allerdings spielten sie in einer Topgruppe um die Setzung. Und da fügten sie China mit einem 3:1 eine sensationelle Niederlage zu.
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