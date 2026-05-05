Trump über Papst: „Gefährdet viele Menschen“

Belastetes Verhältnis seit Wochen

Leo hat sich zuletzt zunehmend kritisch zur Kriegsführung der USA und Israels gegen den Iran geäußert. Trump wiederum stellt den Krieg als notwendig dar, um Teheran am Bau einer Atomwaffe zu hindern. Er bezeichnete den Papst als „schwach“ und kritisierte auch dessen Haltung zur Migration. Für zusätzliche Empörung sorgte ein von Trump verbreitetes KI-Bild, das ihn selbst in einer Christus-ähnlichen Darstellung zeigte, das er später wieder löschte.