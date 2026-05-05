Todesopfer war ein erfahrener Extremsportler

Technischer Defekt möglich

Einsatzkräfte fanden den 40-Jährigen mit einem Polizeihubschrauber unterhalb einer Felswand. Für den Salzburger kam jede Hilfe zu spät: Er war durch den harten Aufprall bereits verstorben. Warum er es nicht geschafft hat, in die Flugphase zu kommen, ist derzeit noch ungeklärt. Es könnte sein, dass es einen technischen Defekt gab. Anscheinend stürzte der Mann ungebremst in den Tod.