Klassenerhalt bleibt bis zuletzt in Altacher Hand

Selbst eine Pleite könnte reichen

Auch wenn die Niederlage gegen den WAC schmerzte – noch ist für die Altacher nicht aller Tage Abend. Bereits jetzt steht fest: Nach der kommenden Runde, die am Samstag (17) gespielt wird, sind die Rheindörfler in keinem Fall Schlusslicht. Weil eines der beiden Teams aus dem Duell WSG Tirol gegen BW Linz hinter Altach bleiben wird. Daran würde selbst eine Pleite beim GAK nichts ändern. Und auch wenn es die geben sollte, könnte der SCRA mit ein wenig Schützenhilfe den Klassenerhalt fix machen. Verlieren am Samstag sowohl die Tiroler als auch Wolfsberg (in Ried), wären die Vorarlberger in jedem Fall und vorzeitig gerettet.