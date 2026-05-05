Kompany: „Wäre eine sehr blöde Antwort von mir“

Starcoach Pep Guardiola hat den Ruf, bei großen Spielen gerne vieles an seiner Taktik zu verändern. Vor dem Champions-League-Showdown gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch wurde Bayern-München-Trainer Vincent Kompany gefragt, ob er auch etwas Besonderes vorhat. „Das wäre eine sehr blöde Antwort von mir“, so Kompany.