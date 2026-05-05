Marcel Hirscher kündigt „nächstes Kapitel“ an

„Damen-Rennsport, wir kommen“, kündigt Marcel Hirscher in einem Instagram-Video stolz an. Es sei eine „große Aufgabe“ gewesen, so der achtfache Gesamtweltcupsieger, der inzwischen für die Niederlande an den Start geht. „Weil es schon ein Unterschied ist. Die Ski sind kürzer, die Konstruktion ist auch minimal anders – und trotzdem geht’s ums Gleiche: Dass man so schnell wie möglich ist.“