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„Die Zeit ist reif“

Marcel Hirscher kündigt „nächstes Kapitel“ an

Ski Alpin
05.05.2026 18:38
Marcel Hirscher
Marcel Hirscher(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

„Die Zeit ist absolut reif!“ Vier Jahre nach dem Einstieg in den Herren-Rennsport will Van Deer Red Bull Sports, die Skimarke von Superstar Marcel Hirscher, auch den Damen-Weltcup aufmischen.

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„Damen-Rennsport, wir kommen“, kündigt Marcel Hirscher in einem Instagram-Video stolz an. Es sei eine „große Aufgabe“ gewesen, so der achtfache Gesamtweltcupsieger, der inzwischen für die Niederlande an den Start geht. „Weil es schon ein Unterschied ist. Die Ski sind kürzer, die Konstruktion ist auch minimal anders – und trotzdem geht’s ums Gleiche: Dass man so schnell wie möglich ist.“

Und Hirscher posaunt: „Wir sind bereit für das nächste Kapitel!“

(Bild: Kronen Zeitung)

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Tochter von Legende setzt auf Van Deer
Romy Sykora, Tochter von ORF-Experte Thomas Sykora, setzte in der vergangenen Saison bereits auf die Latten von Van Deer. Mit starken Leistungen bei FIS- und Europacuprennen schaffte die 18-Jährige nun auch den Sprung in den ÖSV-Kader für die kommende Saison.

Romy Sykora
Romy Sykora(Bild: GEPA)

Mit Paula Moltzan (USA) hat sich ein prominenter Name zuletzt nach 18 Jahren überraschend von Ausrüster Rossignol getrennt. Vertraut auch die 32-Jährige schon bald auf das Hirscher-Material?

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Hirschers Zukunft offen
Komplett offen ist auch die sportliche Zukunft von Hirscher. „Mein Verletzten-Status ist immer noch nicht ganz aufgehoben. Ich knabbere schon noch ordentlich an diesem Kreuzbandriss“, sagte der 37-Jährige zuletzt im Gespräch mit der „Krone“. Er arbeite derzeit intensiv an einer Genesung.

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