„Geisteskrank“! Rangers Schachmatt

Heart of Midlothian schüttelte den ersten der beiden Glasgow-Klubs im Titelrennen ab. Der Burgenländer Michael Steinwender erlebte dabei einen aufregenden Geburtstag...
Die schottische Leidenschaft a la „Braveheart“ war ihm nach der Partie definitiv nicht abzusprechen. Grinsend mit Turban posierte Michael Steinwender Montagabend für die Siegerfotos. An seinem Geburtstag – an den er sich noch lange erinnern wird.
„Unfassbar was hier passiert“, sagte der frisch gebackene 26-Jährige der „Krone“. Mit Heart of Midlothian schüttelte er einen der beiden schärfsten Kontrahenten um die Meisterschaft ab. In einem packenden und nervenaufreibenden Duell gewann der Verein aus der Hauptstadt Edinburgh mit 2:1 gegen die Rangers. Der Tabellenführer setzte einen Glasgow-Klub im Titelrennen somit vorzeitig Schachmatt! „Wir haben dort weitergemacht, wo wir Woche für Woche aufhören. Purer Wille, der jeden hier ansteckt“, freut’s den Baumgartener. Der berühmte Funke ist schon lange auf die Fans übergesprungen. Die Stimmung im Tynecastle Park kochte, die Anhänger spüren, dass man dem Fußball-Wunder auf der Insel schon unglaublich nahe ist. „Geisteskrank, wie die Leute abgehen. Einzigartig“, konnte „Steini“ seinen Augen (und Ohren) kaum trauen. „Seit ich da bin, war das die beste Atmosphäre in unserem Stadion.“ Drei Runden vor Schluss der Premiership hat man die Rangers, die sechs Punkte Rückstand haben, praktisch aus der Verlosung genommen. Somit spitzt sich ein Zweikampf mit dem anderen Glasgow-Schwergewicht zu.
„Wir schauen weiterhin von Spiel zu Spiel. Damit fahren wir am besten“, so der Verteidiger. Mit oder ohne Turban! Nach einem Kopfball-Duell erlitt er ein Cut, musste erstversorgt werden. „Kein Problem, ich wollte unbedingt weitermachen.“
Celtic-Showdown
Gutes Stichwort. Jetzt warten auf die „Herzen“ noch Motherwell (A) und Falkirk (H). Ehe es am 16. Mai zum Showdown in den Celtic Park geht! Aktuell hat der Leader ein Drei-Punkte-Polster, lässt Celtic Zähler liegen, könnte das direkte Duell schon obsolet sein. „Darauf verlassen wir uns sicherlich nicht, wir wollen auch jedes Match gewinnen.“
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