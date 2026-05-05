„Geisteskrank“! Rangers Schachmatt

„Unfassbar was hier passiert“, sagte der frisch gebackene 26-Jährige der „Krone“. Mit Heart of Midlothian schüttelte er einen der beiden schärfsten Kontrahenten um die Meisterschaft ab. In einem packenden und nervenaufreibenden Duell gewann der Verein aus der Hauptstadt Edinburgh mit 2:1 gegen die Rangers. Der Tabellenführer setzte einen Glasgow-Klub im Titelrennen somit vorzeitig Schachmatt! „Wir haben dort weitergemacht, wo wir Woche für Woche aufhören. Purer Wille, der jeden hier ansteckt“, freut’s den Baumgartener. Der berühmte Funke ist schon lange auf die Fans übergesprungen. Die Stimmung im Tynecastle Park kochte, die Anhänger spüren, dass man dem Fußball-Wunder auf der Insel schon unglaublich nahe ist. „Geisteskrank, wie die Leute abgehen. Einzigartig“, konnte „Steini“ seinen Augen (und Ohren) kaum trauen. „Seit ich da bin, war das die beste Atmosphäre in unserem Stadion.“ Drei Runden vor Schluss der Premiership hat man die Rangers, die sechs Punkte Rückstand haben, praktisch aus der Verlosung genommen. Somit spitzt sich ein Zweikampf mit dem anderen Glasgow-Schwergewicht zu.