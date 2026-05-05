FC Arsenal gegen Atletico Madrid ab 21 Uhr LIVE

Zehn Siege und drei Unentschieden hat Arsenal in der laufenden Champions League bisher angeschrieben. Kapitän Martin Ödegaard und Co. sind damit das einzige bisher ungeschlagene Team. Atletico will und muss diese Serie gegen den defensiv starken Premier-League-Spitzenreiter beenden. Antoine Griezmann soll dabei wieder ein Kreativposten sein. Der 35-jährige Franzose wird Atletico zu Saisonende Richtung USA verlassen und davor noch den einen großen Titel mit seinem Langzeitverein holen. Er erwartete nicht weniger als ein „großes Spiel“ im Emirates Stadium. „Ob bei uns zu Hause oder in ihrem Stadion, es wird spannend bis zum Schluss. Aber genau das macht den Reiz des Fußballs aus“, sagte Griezmann.