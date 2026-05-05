Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Champions League

FC Arsenal gegen Atletico Madrid ab 21 Uhr LIVE

Champions League
05.05.2026 05:00
Arsenal oder Atletico – wer zieht ins Endspiel ein?
Arsenal oder Atletico – wer zieht ins Endspiel ein?(Bild: AP/Jose Breton)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Arsenal oder Atletico – wer zieht ins Champions-League-Finale ein? Die Ausgangslage ist nach dem 1:1 im Hinspiel offen. Das Rückspiel beginnt um 20.45 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Arsenal sieht das „Momentum“ wieder auf seiner Seite. Vor dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atletico Madrid ging die Stimmungslage in Nordlondon nach einem 3:0 gegen Fulham am Wochenende ins Hoch über. In der Premier League auf Kurs zum ersten Titelgewinn seit 22 Jahren soll heute vor heimischer Kulisse der erste Einzug in ein Königsklassen-Finale seit 20 Jahren gelingen.

Atletico reiste ausgeruht auf die Insel. Trainer Diego Simeone rotierte beim 2:0 in Valencia in der Liga gehörig, angefangen von Torhüter Jan Oblak bekam die gesamte Startelf vom Hinspiel eine Pause. Der im Hinspiel aufgrund einer Knöchelblessur ausgewechselte Julian Alvarez soll wieder fit sein. Der Argentinier ist einer der Schlüsselspieler für die „Rojiblancos“. Nach 20 Saisontoren bisher – davon zehn in der Champions League – soll auch Arsenal ein Auge auf den 26-jährigen Weltmeister geworfen haben.

Spekulationen um Alvarez
Simeone ließ sich von Spekulationen über seinen Offensivstar nicht aus der Ruhe bringen. „Es ist normal, dass außergewöhnliche Spieler wie Julian bei Arsenal, Paris Saint-Germain oder Barcelona gefragt sind“, sagte Atleticos Langzeitcoach. 500 Millionen Euro beträgt die Ausstiegsklausel, die der Klub in Alvarez‘ Vertrag verankert hat. Zumindest 120 Millionen Euro soll Atletico laut Medienberichten für den vor zwei Jahren um 75 Millionen Euro von Manchester City geholten Stürmer verlangen.

Julian Alvarez
Julian Alvarez(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)

Soll Alvarez für Atletico das Ticket für das Endspiel in Budapest am 30. Mai ins Trockene bringen, ist bei Arsenal der andere Elfmeter-Torschütze von vor einer Woche gefragt. Viktor Gyökeres hat seine 75 Millionen, die Arsenal für ihn investiert hat, in dieser Saison gerechtfertigt. 21 Pflichtspiel-Treffer hat der Schwede bisher erzielt, mehr gelangen in einer Debütsaison bei den Gunners zuletzt Alexis Sanchez 2014/15 (25). Gegen Fulham traf Gyökeres doppelt. „Das gibt ihm einen Boost und der Mannschaft viel Selbstvertrauen“, sagte Trainer Mikel Arteta über den Torjäger.

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

„Viel Energie“ bei Gunners
Insgesamt war der spanische Coach mit der Vorstellung sehr zufrieden. Die Leistung habe „viel Energie für das nächste Spiel gebracht“, meinte Arteta. Gegen Atletico wartet nicht weniger als „eines der wichtigsten Spiele in der Geschichte dieses Stadions.“ 2006 stand Arsenal zuletzt im Finale, unterlag damals aber dem FC Barcelona 1:2.

Mikel Arteta
Mikel Arteta(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Zehn Siege und drei Unentschieden hat Arsenal in der laufenden Champions League bisher angeschrieben. Kapitän Martin Ödegaard und Co. sind damit das einzige bisher ungeschlagene Team. Atletico will und muss diese Serie gegen den defensiv starken Premier-League-Spitzenreiter beenden. Antoine Griezmann soll dabei wieder ein Kreativposten sein. Der 35-jährige Franzose wird Atletico zu Saisonende Richtung USA verlassen und davor noch den einen großen Titel mit seinem Langzeitverein holen. Er erwartete nicht weniger als ein „großes Spiel“ im Emirates Stadium. „Ob bei uns zu Hause oder in ihrem Stadion, es wird spannend bis zum Schluss. Aber genau das macht den Reiz des Fußballs aus“, sagte Griezmann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Champions League
05.05.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
216.570 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
136.388 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche Hipp-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
113.600 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
2014 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1149 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Kolumnen
… dann werden sie Deutsch nie ausreichend lernen
1051 mal kommentiert
Alle Kinder, die in Österreich aufwachsen, müssen die deutsche Sprache gut beherrschen. Doch ...
Mehr Champions League
Champions League
FC Arsenal gegen Atletico Madrid ab 21 Uhr LIVE
Kakadu inklusive
Neue Heimwäsch‘ für Bayerns CL-Kracher gegen PSG
Sky „behält“ Dienstag
Champions League: Ab 2027/28 regiert DAZN!
Jause während CL-Match
Kuriose Szene: Sandwich-Fan stiehlt Stars die Show
Arteta entsetzt
„Wie zur Hölle?“ Arsenal wütet nach Elfer-Wirbel

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf